«Рома» ведет переговоры с «Шахтером» о переходе Тайсона
15:48
«Рома» может приобрести полузащитника «Шахтера» Тайсона, сообщил его агент Диего Дорнеллес.
— Интерес у «Ромы» есть. Тот факт, что сейчас «Рому» тренирует Паулу Фонсека, очень помогает. Переговоры были, но пока еще ничего не решено. На это есть еще неделя, — цитирует агента LaRoma24. — Сейчас переговоры продолжаются. «Рома» заинтересована в переходе, и есть возможность, что трансфер будет оформлен на этой неделе. Трансферная стоимость? Мы еще не добрались до этого пункта.
31-летний Тайсон в текущем сезоне провел пять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при четырех голевых передачах.
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