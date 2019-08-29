«Рома» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Бурде

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда может стать игроком «Ромы», сообщает «Футбол 24».

По имеющейся информации, римляне рассматривают украинца в качестве альтернативы Деяну Ловрену из «Ливерпуля». Ранее уже сообщалось, что переход хорвата сорвался.

24-летний Никита Бурда в текущем сезоне провел семь матчей за «Динамо» и забил один мяч.

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