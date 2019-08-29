Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Рома» проявляет интерес к защитнику киевского «Динамо» Бурде

14:12
Теги:

Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда может стать игроком «Ромы», сообщает «Футбол 24».

По имеющейся информации, римляне рассматривают украинца в качестве альтернативы Деяну Ловрену из «Ливерпуля». Ранее уже сообщалось, что переход хорвата сорвался.

24-летний Никита Бурда в текущем сезоне провел семь матчей за «Динамо» и забил один мяч.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://football24.ua/ru/jaremchuk_i_burda_interesujut_romu__lish_odin_iz_ukraincev_smozhet_pereehat_v_italiju_n554615/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир