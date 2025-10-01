«Рома» просмотрит Харальдссона в матче Лиги Европы

«Рома» заинтересована в переходе полузащитника «Лилля» Хакона Харальдссона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, скауты римского клуба просмотрят 22-летнего исландца в матче общего этапа Лиги Европы, в котором «Рома» примет «Лилль». Игра пройдет 2 октября.

Харальдссон считается одной из потенциальных целей «Ромы» на январское трансферное окно. Французский клуб может выручить за него 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 в 6 матчах полузащитник забил 2 гола. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.