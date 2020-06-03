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«Рома» — приоритетный вариант для Педро

3 июня 2020, 23:51
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Форвард «Челси» Педро склоняется к переходу в «Рому», сообщает Il Tempo.

По сведениям источника, на 32-летнего испанца претендуют «Ювентус», «Севилья», «Бетис», «Валенсия» и «Рома». Однако римский клуб является приоритетным вариантом для игрока. Сообщается, что «Рома» несколько недель работала над трансфером Педро.

В сезоне-2019/20 Педро провел за «Челси» 18 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Его контракт с лондонцами истекает 30 июня 2020 года.

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