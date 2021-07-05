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«Рома» предложила «Вулверхэмптону» за Руя Патрисиу 7 миллионов евро

02:51
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Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу в ближайшее время перейдет в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, римский клуб предложил за 33-летнего португальца 7 млн евро. Римляне уже согласовали с игроком соглашение до 2024 года, по которому он будет получать 2,7 млн евро в год. Ожидается, что сделка будет завершена в ближайшие 48 часов.

В сезоне-2020/2021 Патрисиу провел 37 матчей в АПЛ, 10 раз сыграв на ноль и пропустив 51 мяч. Портал Transfermarkt.com оценивает голкипера в 9 миллионов фунтов.

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Сергей Разин все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

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