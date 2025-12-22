«Рома» предложила «Манчестер Юнайтед» 5 миллионов евро за аренду Зиркзе с опцией выкупа за 30 миллионов

«Рома» ведет с «Манчестер Юнайтед» переговоры об аренде нападающего Джошуа Зиркзе, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римляне предложили 5 миллионов за аренду 24-летнего нидерландца с опцией выкупа за 30 миллионов. Это предложение почти соответствует оценке манкунианцев, которые хотят выручить за продажу футболиста около 50 миллионов.

Зиркзе выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.