"Рома" отказалась покупать Перишича у "Интера"

"Интер" предложил "Роме" приобрести нападающего Ивана Перишича, но римский клуб ответил отказом, сообщает Calciomercato. "Джалоросси" продали в Китай форварда Стефана Эль-Шаарави, но не пожелали покупать на его позицию 30-летнего хорвата. Пока неясно, останется ли Перишич в "Интере" или будет искать новый клуб.

В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей за "Интер", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Его контракт с итальянской командой действует до 30 июня 2022 года.

Портал transfermarkt.de оценивает полузащитника в 30 миллионов евро.

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