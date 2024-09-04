«Рома» объявила о подписании Хуммельса

«Рома» объявила о переходе в клуб немецкого защитника Матса Хуммельса на правах свободного агента.

Срок действия контракта не разглашается. По информации инсайдера Фабрицио Романо, соглашение 35-летнего игрока рассчитано на год.

Хуммельс находился без клуба после ухода из дортмундской «Боруссии» по окончании сезона-2023/24. Также защитник известен по выступлениям за «Баварию». В составе сборной Германии он провел 76 матчей, забил 5 голов и стал чемпионом мира-2014.