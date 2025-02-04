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Сегодня, 17:51

«Рома» объявила о переходе трех футболистов

Руслан Минаев
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Римский клуб на правах аренды пополнил хавбек «Зальцбурга» Люка Гурна-Дуат и защитник «Галатасарая» Виктор Нельссон.

Также в «Рому» на постоянной основе перешел защитник «Твенте» Анасс Салах-Эддине. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 8 миллионов евро.

21-летний Гурна-Дуат в этом сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 26-летний Нельссон в этом сезоне провел 18 матчей. На счету 23-летнего Салах-Эддине 29 матчей, 2 мяча и 4 голевых паса.

ФК Галатасарай
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Рома
ФК Твенте
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