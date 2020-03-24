«Рома» намерена выкупить Мхитаряна у «Арсенала»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, арендованный у «Арсенала» , может подписать полноценный контракт с римлянами, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, итальянский клуб ведет переговоры с канонирами о снижении стоимости трансфера 31-летнего армянина. Англичане хотят получить за хавбека 25 млн евро.

В текущем сезоне Мхитарян провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 4 результативных передач. Большую часть сезона полузащитник пропустил из-за травмы.