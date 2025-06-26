Футбол
26 июня, 10:18

«Рома» намерена подписать Малика Фофана

Павел Лопатко

«Рома» заинтересована в трансфере полузащитника «Лиона» Малика Фофана, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, спортивный директор римлян Фредерик Массара знаком с составом «Лиона». Он следит за несколькими игроками, в том числе за 20-летним бельгийцем. После перевода «Лиона» в лигу 2 трансферная стоимость игрока может сократиться, что будет интересно «Роме».

Фофана в сезоне-2024/25 в 41 матче за «Лион» во всех турнирах забил 11 голов и отдал 6 результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 30 миллионов евро.

ФК Лион
ФК Рома
