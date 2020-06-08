«Рома» может купить Ловрена, если не сможет выкупить Смоллинга у «МЮ»

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен может перейти в «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, римский клуб рассматривают 30-летнего хорвата в случае, если не удастся договориться о выкупе у «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.

В сезоне-2019/20 Ловрен провел за «Ливерпуль» 14 матчей, на его счету гол и результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хорвата в 16 миллионов евро.