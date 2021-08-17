«Рома» интересуется Закарией из гладбахской «Боруссии»
07:14
Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Денис Закария может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 24-летнего швейцарца претендует «Рома». Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Эвертона».
В сезоне-2020/21 Закария провел 32 матча за «Боруссию», на его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.
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