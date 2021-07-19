«Рома» интересуется Виньей из «Палмейраса»

Защитник «Палмейраса» Матиас Винья может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 23-летнего уругвайца претендует «Рома», которая готова заплатить за игрока 12,5 млн евро. Римляне переключились на Винью после того, как «МЮ» отказал в аренде Алекса Теллеса.

В текущем сезоне Винья провел 22 матча, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 млн евро.