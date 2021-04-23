«Рома» интересуется Вестергором из «Саутгемптона»
08:50
Защитник «Саутгемптона» Янник Вестергор может продолжить карьеру в Италии, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям источника, на 28-летнего датчанина претендует «Рома», которая поборется за игрока с «Тоттенхэмом» и «Ювентусом».
В текущем сезоне Вестергор провел 26 матчей, в которых забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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