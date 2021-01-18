«Рома» интересуется тремя нападающими

«Рома» ищет усиление атаки и рассматривает вариант с приобретением одного из форвардов, сообщает La Gazzetta dello Sport. В числе кандидатов — Стефан Эль-Шаарави, Бернард и Отавио.

28-летний Эль-Шаарави может прийти в аренду из «Шанхай Шенхуа». Заполучить 28-летнего бразильца Бернарда будет сложнее, так как главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти хочет взамен шведского голкипера «Ромы» Ольсена. Наиболее вероятным выглядит подписание 25-летнего бразильца Отавио из «Порту». Летом он станет свободным агентом.

«Рома» занимает 4 место в чемпионате Италии с 34 очками в 18 матчах. Лучшим бомбардиром команды является армянский полузащитник Генрих Мхитарян с 8 мячами.