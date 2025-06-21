Футбол
21 июня 2025, 07:52

«Рома» и «Ювентус» интересуются защитником «Вест Хэма» Агердом

Павел Лопатко

«Рома» и «Ювентус» заинтересованы в защитнике «Вест Хэма» Найефе Агерде, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, представители «Ромы» сделали предложение «Вест Хэму» по 29-летнему марроканцу. Однако оно было адресовано спортивному директору Флорану Гизольфи, который покинул клуб. Пока неясно, намерен ли новый спортивный директор римлян Фредерик Массара продолжать переговоры по Агерду.

В сезоне-2024/25 Агерд играл в аренде за «Реал Сосьедад». В 36 матчах он не отметился результативными действиями. Его контракт с «Вест Хэмом» действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

