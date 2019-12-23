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«Рома» и «Наполи» претендуют на Колашинаца

13:11
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Защитник «Арсенала» Сеад Колашинац входит в сферу интересов «Ромы» и «Наполи», сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, неаполитанский клуб хочет подписать его уже в январе. При этом «Рома» рассчитывает на него следующим летом, когда закончится контракт Александра Коларова. При этом в Италии ранее сообщали, что Коларов останется еще на сезон.

26-летний босниец в текущем сезоне провел 16 матчей за «Арсенал» во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

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