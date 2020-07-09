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«Рома» и «Милан» интересуются защитником «Норвича»

9 июля 2020, 16:47
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Защитник «Норвича» Бен Годфри может продолжить карьеру в Италии, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, 22-летним англичанином интересуются «Милан» и «Рома». «Норвич» оценивает игрока в 50 млн евро, однако источник утверждает, что он может согласиться и на 28 млн евро. На переход Годфри может сказаться вылет команды в чемпионшип.

В текущем сезоне Годфри провел 29 матчей во всех турнирах, в которых заработал одно удаление.

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