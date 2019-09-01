«Рома» и «Милан» хотят приобрести Тайсона, «Шахтер» требует 30 миллионов евро

«Рома» и «Милан» ведут переговоры по полузащитнику «Шахтера» Тайсону, но пока не смогли прийти к соглашению по сумме отступных. Об этом сообщали агент игрока Диего Дорнеллес.

— «Милан» сделал предварительное предложение, которое не было принято. Мы ждем следующего предложения, — цитирует агента GloboEsporte. Ранее он, отвечая на вопрос о предложении «Ромы» сказал, что «Шахтер» хочет получить 30 миллионов евро и не намерен снижать сумму отступных.

31-летний Тайсон в текущем сезоне провел пять матчей за «Шахтер» и забил два мяча при четырех голевых передачах.

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