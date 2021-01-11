«Рома» и «Арсенал» интересуются хавбеком «Порту» Отавиу. Летом он станет свободным агентом

Полузащитник «Порту» Отавиу может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 25-летний бразилец не намерен продлевать контракт с клубом, который заканчивается в июне 2021 года. Летом игрока готовы подписать «Рома» и «Арсенал».

В текущем сезоне Отавиу провел 10 матчей в чемпионате Португалии, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.