«Рома» хочет продлить аренду Мхитаряна еще на один сезон

«Рома» надеется взять в аренду еще на сезон полузащитника Генриха Мхитаряна. Футболист принадлежит лондонскому «Арсеналу».

По данным Calciomercato.com, римский клуб не хочет платить требуемые «Арсеналом» 25 миллионов евро за выкуп контракта. Вместо этого «Рома» попробует арендовать игрока еще на один сезон. За аренду на текущий сезон было заплачено три миллиона евро.

31-летний армянин в текущем сезоне провел 17 матчей за «Рому» и забил шесть мячей при четырех голевых передачах.