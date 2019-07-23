"Рома" готова отдать "Милану" Юндера или Шика за Сусо

Форвард "Милана" Сусо входит в сферу интересов "Ромы", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сообщается, что римский клуб не хочет выплачивать требуемые "Миланом" 40 миллионов евро за игрока. Чтобы уменьшить отступные, руководство "Ромы" готово отдать Дженгиза Юндера или Патрика Шика.

25-летний испанец в прошлом сезоне провел 41 матч за "Милан" и забил восемь мячей при девяти голевых передачах.

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