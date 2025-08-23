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23 августа 2025, 11:05

«Рома» договорилась с защитником Циолковски об условиях контракта

Павел Лопатко

«Рома» близка к подписанию защитника «Легии» Яна Циолковски, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, итальянцы рассчитывали на быстрое завершение сделки по 20-летнему поляку, однако в «Легии» решили подождать предложений других клубов. При этом сам футболист заявил, что хочет играть только за «Рому».

Римляне договорились с футболистом об условиях контракта, теперь им нужно заключить соглашение с «Легией».

В сезоне-2024/25 Циолковски в 28 матчах во всех турнирах забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт действует до 31 мая 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в четыре миллиона евро.

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ФК Легия
ФК Рома
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