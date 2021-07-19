«Рома» договорилась о переходе защитника «Палмейраса» Виньи

«Рома» достигла договоренности с «Палмейрасом» по поводу трансфера защитника Матиаса Виньи, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро + бонусы. Условия личного контракта также согласованы. В ближайшее время переход оформят официально.

В текущем сезоне 23-летний уругваец провел 22 матча за «Палмейрас», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.