«Рома» договорилась о переходе защитника «Палмейраса» Виньи
23:13
«Рома» достигла договоренности с «Палмейрасом» по поводу трансфера защитника Матиаса Виньи, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Сумма трансфера составит 10 миллионов евро + бонусы. Условия личного контракта также согласованы. В ближайшее время переход оформят официально.
В текущем сезоне 23-летний уругваец провел 22 матча за «Палмейрас», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.
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