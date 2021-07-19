Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Рома» договорилась о переходе защитника «Палмейраса» Виньи

23:13
Теги:

«Рома» достигла договоренности с «Палмейрасом» по поводу трансфера защитника Матиаса Виньи, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро + бонусы. Условия личного контракта также согласованы. В ближайшее время переход оформят официально.

В текущем сезоне 23-летний уругваец провел 22 матча за «Палмейрас», в которых забил два гола и сделал три результативные передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Читайте также

Известный узбекский боец ММА Мурод Хантураев погиб в ДТП
«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
Команда Загитовой выиграла короткую программу. «Красная машина» побеждает и в фигурном катании
Допинг-скандал в российском футболе: ФИФА дисквалифицировала трех игроков
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд