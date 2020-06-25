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«Рома» договорилась о переходе Педро

25 июня 2020, 15:16
Педро Родригес. Фото Sky Sports.
Педро Родригес. Фото Sky Sports.
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Нападающий «Челси» Педро станет игроком «Ромы», сообщает ряд источников. Ранее он подписал краткосрочный контракт с лондонским клубом, чтобы завершить сезон.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, договоренность о переходе достигнута. Football Italia пишет, что контракт будет действовать до 30 июня 2022 года, а зарплата составит 3,5 миллиона евро в год. О будущем переходе также пишет Sky Sports, не уточняя деталей.

В сезоне-2019/20 32-летний испанец провел за «Челси» 18 матчей, на его счету два гола и три результативные передачи.

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