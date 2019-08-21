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«Рома» арендовала защитника «Челси» Дзаппакосту

20:52
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста будет играть за «Рому» первую половину сезона-2019/20 на правах аренды, информирует пресс-служба римского клуба. Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано на шесть месяцев, до января 2020 года. Существует дополнительная опция, согласно которой аренду могут продлить до 30 июня 2020-го.

«Я рад стать игроком «Ромы» после опыта за границей, который помог мне прогрессировать как игроку», — приводит слова Дзаппакосты пресс-служба римлян.

Дзаппакоста за два сезона в «Челси» сыграл в 26 матчах и забил 1 гол.

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