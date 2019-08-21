«Рома» арендовала защитника «Челси» Дзаппакосту
20:52
Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста будет играть за «Рому» первую половину сезона-2019/20 на правах аренды, информирует пресс-служба римского клуба. Соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано на шесть месяцев, до января 2020 года. Существует дополнительная опция, согласно которой аренду могут продлить до 30 июня 2020-го.
«Я рад стать игроком «Ромы» после опыта за границей, который помог мне прогрессировать как игроку», — приводит слова Дзаппакосты пресс-служба римлян.
Дзаппакоста за два сезона в «Челси» сыграл в 26 матчах и забил 1 гол.
?? Benvenuto @DZappacosta ??— AS Roma (@OfficialASRoma) August 21, 2019
I dettagli ?? https://t.co/FYszdDVhMl#ASRoma pic.twitter.com/KtfaXvTLxm
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...