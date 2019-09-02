«Рома» арендовала у «Атлетико» Калинича

Нападающий Никола Калинич перешел из «Атлетико» в «Рому» на правах аренды, сообщает официальный сайт римского клуба. Срок арендного соглашения рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Рома» заплатит за аренду 31-летнего форварда сборной Хорватии 2 миллиона евро с правом выкупа в размере 9 миллионов.

— Чувствую себя хорошо, потому что перехожу в сильный клуб, — сказал Калинич. — Рад стать частью этой команды. У «Ромы» большая история, я рад здесь оказаться.