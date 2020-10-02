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«Рома» арендовала Борху Майораля

19:52
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Нападающий «Реала» Борха Майораль стал игроком «Ромы», сообщает сайт римского клуба.

23-летний испанец будет выступать за «волков» в аренде до конца нынешнего сезона. В новом клубе Майораль получил 21-й номер. Также у римлян есть право первоочередного выкупа форварда.

В нынешнем сезоне ла лиги Майораль провел 2 матча.

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