Рохо или Перейра могут перейти из «МЮ» в «Спортинг» в рамках сделки по Бруну Фернандешу

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Шира.

Сообщается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Сумма трансфера составит около 60 миллионов фунтов. Клубы обсуждают размер бонусов, а также возможность перехода в «Спортинг» кого-то из игроков «МЮ» в рамках сделки. Указано, что это могут быть защитник Маркос Рохо и полузащитник Андреас Перейра.

25-летний португалец в текущем сезоне провел 24 матча за «Спортинг» и забил 13 мячей при 13 голевых передачах.