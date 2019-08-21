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Рохо близок к переходу в «Фенербахче»

11:39
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может перейти в «Фенербахче», сообщает турецкое издание A Spor.

По имеющейся информации, стороны близки к соглашению. Речь идет об аренде. Ранее сообщалось, что клуб готов выплатить аргентинцу большую часть зарплаты по контракту, чтобы он ушел.

29-летний Маркос Рохо в прошедшем сезоне отыграл восемь матчей за «МЮ» во всех турнирах. Ранее он также выступал за «Спартак».

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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