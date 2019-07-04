Родри перешел из "Атлетико" в "Манчестер Сити". "Горожане" заплатили рекордную сумму

Полузащитник Родри перешел из "Атлетико" в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт "горожан". Контракт с 23-летним испанцем подписан на пять лет.

Отмечается, что "Ман Сити" потратил рекордные 70 миллионов евро на покупку хавбека.

В прошедшем сезоне 22-летний Родри провел 47 матчей за "Атлетико" ​во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

– Поразительно то, чего "Сити" достиг за последние два года. С нетерпением жду момента, когда дебютирую за новый клуб. Атакующий футбол и титулы – вот, что привлекло меня. Жду момента, когда встречусь с Хосепом Гвардиолой, – приводит слова Родри пресс-служба "Ман Сити".

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