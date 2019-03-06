Робер Пирес знает, кем "Арсенал" должен заменить Рэмси

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес считает, что лондонцам стоит обратить внимание на хавбека "ПСЖ" Адриена Рабьо. По мнению француза, Рабьо может стать заменой Аарону Рэмси, который летом уйдет на правах свободного агента в "Ювентус". Контракт Рабьо с парижанами также истекает летом.

- Эмери уже работал с ним в "ПСЖ", что должно стать поводом для Рабьо присоединиться к "Арсеналу". Его трансфер дорого стоит, и тот факт, что он станет свободным агентом, дает существенное преимущество. Если Эмери уговорит Рабьо, то он сможет заполнить дыру, которая останется после ухода Рэмси.

В текущем сезоне 23-летний Рабьо провел 20 матчей и забил 2 мяча.