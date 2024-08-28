RMC Sport: «Ювентус» договорился с «МЮ» об аренде Санчо с обязательством выкупа

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, туринцы договорились с манкунианцами об аренде 24-летнего англичанина с обязательством выкупа.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за команду 83 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 30 миллионов евро.