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Сегодня, 17:48

RMC Sport: «Ювентус» договорился с «МЮ» об аренде Санчо с обязательством выкупа

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо продолжит карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс.

По информации источника, туринцы договорились с манкунианцами об аренде 24-летнего англичанина с обязательством выкупа.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Он провел за команду 83 матча, забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 30 миллионов евро.

Джейдон Санчо
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ювентус
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