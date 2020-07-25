«Ривер Плейт» не устроило предложение ЦСКА по Карраскалю
«Ривер Плейт» получил предложение от ЦСКА по полузащитнику Хорхе Карраскалю, но руководство аргентинского клуба считает, что сумма недостаточна. По информации TNT Sports, российский клуб готов заплатить 6 миллионов евро за колумбийца. Аргентинская сторона хочет не менее 10 миллионов евро.
Также отмечается, что единственный шанс, что Карраскаль покинет «Ривер», это если ЦСКА предложит ему лучший контракт и сам игрок попросит уйти.
Напомним, что «Ривер Плейт» ранее решил выкупить арендованного у «Карпат» полузащитника Хорхе Карраскаля, однако не выплатил львовянам положенные 2,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Карраскаль забил 2 мяча в 8 матчах аргентинской суперлиги. Хавбек также записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу в 2 встречах Кубка Либертадорес.