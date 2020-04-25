Ривалду советует Коутинью перейти в «Челси»

Экс-игрок сборной Бразилии Ривалдо считает, что полузащитнику Филиппе Коутинью стоит перебраться в «Челси». В СМИ появилась информация об интересе лондонского клуба к бразильцу.

— После полутора сезонов в «Барселоне» и еще одного в «Баварии», не сумев добиться такого же успеха, какой у него был в «Ливерпуле», у Коутинью теперь есть возможность продолжить свою карьеру в «Челси», что может быть хорошим вариантом, — цитирует Sky Sports Ривалдо. — Он переедет в большой клуб, в страну и турнир, которые он хорошо знает, где он провел свои лучшие годы, поэтому, если этот трансфер действительно произойдет, уверен, что у него будет хороший шанс проявить себя.