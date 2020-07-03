Ривалдо считает, что Месси может присоединиться к Роналду в «Ювентусе»

Бывший нападающий «Барселоны», чемпион мира-2002 Ривалдо считает, что капитан каталонцев Лионель Месси мог бы присоединиться к Криштиану Роналду в «Ювентусе». Футболисты выиграли 11 из последних 12 розыгрышей «Золотого мяча».

— Когда контракт Месси закончится, ему будет 34. Некоторые агенты уже думают о связке Месси — Роналду в «Ювентусе» и о том, как это повлияет на весь мир, — цитирует Betfair Ривалдо.