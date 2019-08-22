Ривалдо считает, что Коутинью ушел из «Барсы» из-за Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо считает, что игрокам атаки сложно проявить себя в каталонском клубе из-за уровня Лионеля Месси. В частности, он этим объясняет уход Филиппе Коутинью в «Баварию». Мюнхнецы взяли хавбека в аренду до конца сезона.

— Я всегда считал, что Коутинью может проявить себя в «Барселоне», — цитирует Fox Sports Ривалдо. — Я немного разочарован, что он не смог завоевать постоянное место в основе, но, возможно, он был не уверен в себе и несчастлив, поэтому решил перейти в другой топовый клуб и вернуться на уровень, который показывал в «Ливерпуле».

Тяжело найти себя в команде, где Лионель Месси всегда берет на себя игру и ответственность. Мало кто в мире сможет справиться с такой ситуацией и проявить себя.