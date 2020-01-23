Ривалдо призывает «Барселону» подписать Кавани

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ривалдо считает, что уругвайский форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани сможет усилить каталонский клуб. «Барса» лишилась соотечественника Кавани Луиса Суареса, который 12 января перенес операцию на мениске.

— В случае с Кавани, судя по всему, он уходит из «ПСЖ», и это будет потрясающее усиление атаки «Барселоны» после того, как Суарес выбыл на важный период сезона, — цитирует FCBarcelonaFI Ривалдо.

Ранее сообщалось, что к Кавани проявляет интерес «Челси». По данным СМИ, лондонцы в случае неудачи с уругвайцем могут обратить внимание на Федора Чалова из ЦСКА.