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Сегодня, 01:13

Рики Пуч признался, что был рад возможности перейти из «Барселоны» в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рики Пуч.
Фото Global Look Press

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч рассказал, какие у него были первые мысли, когда узнал об интересе со стороны клуба MLS. Ранее он выступал за «Барселону».

«Я не мог представить, что такой клуб обращается ко мне... Я не мог поверить, что меня позвали в «Лос-Анджелес Гэлакси». Мне нравится рисковать. Это новый для меня город, и я думаю, что это отличная возможность. Это лига для молодых игроков. Поверьте мне, в ближайшие годы вы увидите больше молодых игроков в MLS», — приводит в Twitter журналист Том Богерт слова Пуча.

23-летний испанец готов к дебюту за «ЛА Гэлакси» в пятничном матче регулярного чемпионата против «Сиэттла».

ФК Барселона
ФК Лос-Анджелес Гэлакси
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