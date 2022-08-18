Рики Пуч признался, что был рад возможности перейти из «Барселоны» в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Новичок «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч рассказал, какие у него были первые мысли, когда узнал об интересе со стороны клуба MLS. Ранее он выступал за «Барселону».

«Я не мог представить, что такой клуб обращается ко мне... Я не мог поверить, что меня позвали в «Лос-Анджелес Гэлакси». Мне нравится рисковать. Это новый для меня город, и я думаю, что это отличная возможность. Это лига для молодых игроков. Поверьте мне, в ближайшие годы вы увидите больше молодых игроков в MLS», — приводит в Twitter журналист Том Богерт слова Пуча.

23-летний испанец готов к дебюту за «ЛА Гэлакси» в пятничном матче регулярного чемпионата против «Сиэттла».