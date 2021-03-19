Рикельме пытается уговорить Кавани перейти в «Бока Хуниорс»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани может летом перейти в «Бока Хуниорс». Как сообщает fichajes.net, форварда попытается уговорить вице-президент аргентинского клуба, экс-хавбек «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме. Он рассчитывает сделать в команде ставку на связку звездных ветеранов — в атаке «Боки» уже играет 36-летний Карлос Тевес.

В начале марта отец 34-летнего уругвайца Луис Кавани заявил, что форвард несчастен в Англии и хочет уехать ближе к дому.

Кавани перешел в «МЮ» прошедшей осенью. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей и забил 7 голов во всех турнирах