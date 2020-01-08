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Рикардо Родригес хочет перейти в «Фенербахче»

13:39
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Защитник «Милана» Рикардо Родригес хочет покинуть команду. Как сообщает Calciomercato, «Фенербахче» претендует на 27-летнего швейцарца и уже вступил в переговоры по его трансферу. Сумма сделки может составить от 8 до 10 миллионов евро.

По данным источника, «Милан» сначала пытался арендовать Родригеса, но получил отказ. Желание игрока перейти в «Фенербахче» подтвердил его агент Джанлука Ди Доменико.

В нынешнем сезоне Родригес провел в чемпионате Италии всего пять матчей.

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