Рибери согласовал условия контракта с «Фиорентиной»

Полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, 36-летний француз согласовал условия двухлетнего контракта с «фиалками». Он будет получать 4 миллиона евро в год плюс бонусы.

По данным СМИ, этим летом Рибери поступали предложения от московских «Локомотива», «Динамо» и «Спартака», а также из Саудовской Аравии.

С 2007 по 2019 год Рибери защищал цвета «Баварии». Он забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах, а этим летом покинул клуб в связи с истечением срока контракта.