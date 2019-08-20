Рибери, которым интересовался «Локомотив», близок к подписанию контракта с «Фиорентиной»

Полузащитник Франк Рибери продолжит карьеру в «Фиорентине», сообщает football-italia.

По данным издания, Рибери подпишет с итальянским клубом двухлетний контракт, ему осталось только пройти медицинское обследование и официально объявить о переходе. Отмечается, что француз отказался от более финансово выгодных предложений из России от «Локомотива», «Динамо» и «Спартака», а также из Саудовской Аравии.

Последним клубом игрока была «Бавария». Рибери выступал за мюнхенцев с 2007 года, девять раз выиграл чемпионат Германии, забил 124 гола и сделал 182 голевые передачи в 425 матчах.

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