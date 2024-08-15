Рианчо: «Буду рад, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии «СЭ» поделился мнением о возможном переходе нападающего Артема Дзюбы в «Крылья Советов».

Ранее комментатор Констанин Генич сообщил, что форвард в ближайшее время может пополнить состав самарского клуба.

«Дзюба — хороший игрок. Если он будет готов физически и морально, то принесет любой команде качество и опыт. А если Артем завершит карьеру в «Спартаке», буду только рад», — сказал Рианчо «СЭ».

Последним клубом 35-летнего Дзюбы был «Локомотив», за который он выступал с февраля 2023 по июль 2024 года. В общей сложности форвард провел в составе железнодорожников 36 матчей, забил 12 голов и сделал 8 результативных передач