Рейнолдс прибыл в Рим перед переходом в «Рому»

Защитник «Далласа» Брайан Рейнолдс прибыл в Рим, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Футболист подписал контракт с «Ромой». О сделке официально объявят в ближайшие часы.

Bryan Reynolds is now in Roma. The deal will be announced in the coming hours, paperworks signed. ? #ASRoma #MLS https://t.co/oVK0nauaHr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021

19-летний американец провел 31 матч за «Даллас». В его активе шесть голевых передач. Он выступает на позиции правого защитника.