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Рейнолдс прибыл в Рим перед переходом в «Рому»

16:04
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Защитник «Далласа» Брайан Рейнолдс прибыл в Рим, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Футболист подписал контракт с «Ромой». О сделке официально объявят в ближайшие часы.

19-летний американец провел 31 матч за «Даллас». В его активе шесть голевых передач. Он выступает на позиции правого защитника.

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