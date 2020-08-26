Рейна прибыл в Рим перед переходом в «Лацио»
06:34
Испанский вратарь Пепе Рейна прибыл в Рим, сообщает официальный Twitter «Лацио». Ранее сообщалось, что он пополнит римский клуб.
? @PReina25 ? arrivato nella Capitale!#CMonEagles ? pic.twitter.com/ijRdfyZRIo— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 25, 2020
Футболисту предстоит пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с бьянкочелести. Соглашение будет рассчитано на два года.
37-летний испанец принадлежит «Милану». В прошлом сезоне он провел один матч за итальянский клуб и еще 12 на правах аренды за «Астон Виллу». Соглашение с «Миланом» действует до лета 2021 года.