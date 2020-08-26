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Рейна прибыл в Рим перед переходом в «Лацио»

06:34
Пепе Рейна. Фото ФК «Лацио».
Пепе Рейна. Фото ФК «Лацио».
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Испанский вратарь Пепе Рейна прибыл в Рим, сообщает официальный Twitter «Лацио». Ранее сообщалось, что он пополнит римский клуб.

Футболисту предстоит пройти медосмотр, после чего он подпишет контракт с бьянкочелести. Соглашение будет рассчитано на два года.

37-летний испанец принадлежит «Милану». В прошлом сезоне он провел один матч за итальянский клуб и еще 12 на правах аренды за «Астон Виллу». Соглашение с «Миланом» действует до лета 2021 года.

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