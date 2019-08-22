Рейна может заменить Наваса в «Реале»

«Реал» начал поиск вратаря, который может заменит Кейлора Наваса, желающего покинуть клуб. Одним из главных кандидатов является вратарь «Милана» Пепе Рейна, сообщает As.

Ранее мадридский клуб отдал украинского голкипера Андрея Лунина в аренду «Вальядолид». Предполагалось, что Навас согласен на роль сменщика Тибо Куртуа, но в итоге он все же изменил свое мнение и решил сменить команду.

На роль второго вратаря может согласиться Рейна, который сейчас выполняет эту же функцию в «Милане», где основным является Джанлуиджи Доннарумму. В его пользу также говорит большой опыт выступления в топ-чемпионатах.

36-летний Пепе Рейна в прошлом сезоне провел 12 матче за «Милан», пропустил 15 мячей и трижды отыграл «на ноль». Ранее он выступал за «Ливерпуль», «Наполи», «Вильярреал», «Барселону» и «Баварию».

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