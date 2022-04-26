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Сегодня, 05:11

«Реймс» готов продать 19-летнего Экитике за 35 миллионов евро

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Реймса» Юго Экитике может продолжить карьеру в Англии, сообщает Shields Gazette.

По сведениям источника, на 19-летнего француза по-прежнему претендует «Ньюкасл», который хотел купить игрока в зимнее трансферное окно. Также игроком инетересуются «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

При этом «Реймс» готов расстаться с Экитике за 35 млн евро.

В текущем сезоне Экитике забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи в 21 матче чемпионата Франции. Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость форварда в 20 млн евро.

ФК Реймс
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