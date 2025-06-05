Reuters: 17-летний Мастантуоно переходит в «Реал» за 45 миллионов евро

«Реал» и «Ривер Плейт» договорились о трансфере полузащитника Франко Мастантуоно, сообщает Reuters.

По информации источника, мадридцы заплатят за 17-летнего аргентинца 45 миллионов евро. Отмечается, что «Реал» выиграл конкуренцию у «ПСЖ».

«Продажа завершена, осталось согласовать последние детали», — цитирует агентство представителя «Ривер Плейта».

Контракт хавбека с «Ривер Плейтом» действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро. За клуб Мастантуоно провел 61 матч, забил 10 мячей и сделал 7 голевых пасов. В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 играх.