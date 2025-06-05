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5 июня 2025, 23:00

Reuters: 17-летний Мастантуоно переходит в «Реал» за 45 миллионов евро

Руслан Минаев
Франко Мастантуоно.
Фото Reuters

«Реал» и «Ривер Плейт» договорились о трансфере полузащитника Франко Мастантуоно, сообщает Reuters.

По информации источника, мадридцы заплатят за 17-летнего аргентинца 45 миллионов евро. Отмечается, что «Реал» выиграл конкуренцию у «ПСЖ».

«Продажа завершена, осталось согласовать последние детали», — цитирует агентство представителя «Ривер Плейта».

Франко Мастантуоно.17-летний талант, о котором мечтают «Реал», «Барселона» и «Бавария». Мастантуоно — новый Месси?

Контракт хавбека с «Ривер Плейтом» действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро. За клуб Мастантуоно провел 61 матч, забил 10 мячей и сделал 7 голевых пасов. В этом сезоне хавбек забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи в 19 играх.

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Франко Мастантуоно
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